L'apertura de Il Romanista su Mourinho: "Dimmi José"

"Dimmi José". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista nell'edizione odierna. Mourinho è della Roma. L'annuncio alle 15 dopo che in mattinata il club aveva comunicato l'addio a fine stagione di Fonseca. L'accordo il 27 aprile a Londra nella casa dell'ex tecnico degli Spurs. Ha firmato un triennale a 7,5 milioni netti: "L'incredibile passione dei tifosi mi ha convinto. Daje Roma!". I Friedkin: "E' un fuoriclasse, straordinario per il nostro progetto". La città è in festa, il mondo del calcio parla dei giallorossi. Il futuro è adesso.