L'apertura de L'Equipe prima di Lens-Lille: "Un po' di pressione"

"Un po' di pressione". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe prima di Lens-Lille. Tra la squadra di casa, quinta ed in lotta per un posto europeo, e gli ospiti, che devono conservare la propria posizione in testa alla classifica, il derby dell'Alta Francia sarà frizzante sotto più aspetti.