L'apertura de La Gazzetta dello Sport, parla Eriksen: "Grazie a tutti non mollo"

"Grazie a tutti non mollo". Queste le parole di Christian Eriksen nell'apertura della prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Le parole dall'ospedale del campione all'amico manager: "Sto bene, voglio capire che cosa è accaduto. Il mondo Inter mi è vicino e mi ha commosso". Il medico: "Era morto, l'abbiamo salvato". I giocatori di Serie A faranno corsi di primo soccorso. I tifosi del Milan vogliono Kjaer capitano dopo l'accaduto. E il club dice sì.

Italia - C'è spazio per gli Azzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Registi da Oscar". Jorginho è sempre più leader della Nazionale e Verratti scalpita. Intanto il Sassuolo fissa il prezzo per Berardi dopo le sirene dalla Premier League: sono 50 milioni di euro. La Svizzera di Petkovic si rivoluzionerà per la gara contro la squadra di Mancini.

Europeo - Spazio anche per la competizione che si sta giocando in 11 città diverse in tutta Europa nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Inghilterra: vai con Sterling. L'Olanda dà spettacolo ma che rischi con Sheva". La Nazionale di Southgate vince 1-0 contro la Croazia, mentre gli uomini di De Boer prima dilagano 2-0 con l'Ucraina, poi si fanno riprendere sul pari e infine vincono per 3-2. La Macedonia del Nord sconfitte 3-1 dall'Austria.

Milan - "Mossa rossonera: subito l'intesa con Giroud". Questo il titolo del quotidiano nel taglio basso della prima pagina sul Diavolo. Sono giorni decisivi per la caccia al centravanti e l'attaccante francese, con il contratto biennale in mano, chiederà al Chelsea, fresco vincitore dell'ultima Champions League, di liberarlo per poter approdare in Italia.