L'apertura del Corriere dello Sport: "Cima Lukaku"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Cima Lukaku". L'attaccante belga spinge l'Inter in testa alla classifica con una doppietta ed un assist per Lautaro Martinez che deve solo spingere in rete: 3 a 1 alla Lazio e Milan sorpassato. "Obiettivo inseguito da tempo con mentalità giusta", chiosa mister Antonio Conte. E domenica c'è il derby.

DiFra e Stroppa al buio - Cagliari e Crotone in caduta libera, altri due stop in casa. Gli isolani sconfitti nel finale dall'Atalanta, che passa con una rete di Muriel al novantesimo: un solo punto nelle ultime nove partite. Il Crotone viene invece superato dal Sassuolo, che vince due a uno con le reti di Berardi e Caputo: sondato De Rossi, ma arriva un no.