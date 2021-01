L'apertura del Corriere dello Sport sul derby: "Sinfonia laziale"

"Sinfonia laziale" scrive il Corriere dello Sport in apertura, parlando del derby della Capitale. Partita senza storia all'Olimpico: la Lazio di Simone Inzaghi travolge la Roma per 3-0. Mattatore della serata Luis Alberto con una doppietta. Apre le danze il gol di Ciro Immobile. Inzaghi dà una lezione a Fonseca e chiude la gara nel primo tempo. Terza vittoria consecutiva per la Lazio, i giallorossi perdono un altro scontro diretto.

Il derby d'Italia - "Morata l'anti-Inter: 'Mi piace farti gol'. Domani sera la grande sfida tra Inter e Juventus. Parla Alvaro Morata, andato a segno 4 volte in 6 gare contro i nerazzurri: "Adesso è un'altra Juve, chiederò la maglia a Lukaku". E Vidal carica: "Mi sono sbloccato, non mi fermo più".

Gli anticipi - "Mihajlovic di ferro, come la Thatcher". Il Bologna aspetta il Verona e il tecnico sbotta: "Non leggo più". Torino-Spezia alle 18 da brividi. In serata Sampdoria-Udinese.

Virus - "Theo e Calha, Milan in ansia". Ieri i due calciatori non si sono allenati con il gruppo rossonero ma oggi dovrebbero tornare in gruppo per poi essere convocati e giocare a Cagliari. E intanto la Premier si muove. "Covid, la stretta della Premier". Aggiornato il protocollo: al bando gli abbracci dopo i gol.

Il caso - "Franchi, lo stop. Ira Commisso". Il Ministero: "Lo stadio non si può abbattere". La Fiorentina: "Rifatelo voi". Dura la Lega che si schiera apertamente con la società viola.

Il ritorno - Torna in Serie A Kevin Strootman, ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. "Salverò il Genoa. La Roma nel cuore". L'olandese è tornare in Italia: "Mi manca il ritmo dei 90 minuti ma posso dare ancora molto".