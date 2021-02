L'apertura del QS sui rossoneri: "Porto Franck, Milan avanti"

vedi letture

"Porto Franck, Milan avanti". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sui rossoneri. Europa League, Kessie su calcio di rigore segna l'1-1 contro lo Stella Rossa che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Pioli vede la sua squadra soffrire ed è costretto anche ad inserire Ibrahimovic nella seconda frazione per limitare i rischi.

Inter - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i nerazzurri con il titolo seguente: "Zhang cede quote Suning. Cinque positivi in squadra". In vendita tra il 20 e il 25% delle azioni del colosso di famiglia. Intanto Marotta, Ausilio e altri tre componenti del club sono risultati positivi al Covid-19.

Juventus - Ampio spazio anche ai bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "'Buco': 113 milioni la perdita in sei mesi". In soli sei mesi si tratta comunque di una cifra abbastanza importante. Nel breve futuro per risanare i conti potrebbero essere necessarie alcune cessioni di calciatori più appetibili.

Napoli e Roma - Nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina c'è spazio anche per gli azzurri con il titolo seguente: "Fuori: non basta il 2-1 al Granada. Giallorossi sicuri". Remuntada fallita per la squadra di Gattuso contro il Granada, mentre per quella di Fonseca tutto è facile con lo Sporting Braga: va a segno anche Edin Dzeko.

Atalanta - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Dea nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "L'infortunio a Zapata ora preoccupa Gasperini. In forte dubbio per la Samp". Il colombiano rischia di non recuperare dal problema avuto contro il Real Madrid che lo ha costretto ad uscire anticipatamente dal terreno di gioco.

Torino - "Focolaio granata. Rinviata la gara col Sassuolo. Lazio a rischio". Questo il titolo che il quotidiano riporta nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna. Troppi positivi nella squadra di Nicola, la partita slitta al 17 marzo: in bilico anche la sfida di martedì ai biancocelesti. Ma l'agenda del pallone è piena.