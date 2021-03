L'apertura di Tuttosport: "Il Gallo canta vittoria"

L'Italia si impone due a zero in Bulgaria nella seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali e l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Il Gallo canta vittoria". Prima Belotti su rigore poi Locatelli con un perfetto tiro a giro, regolano la Bulgaria e regalano agli azzurri tre punti preziosissimi, che mandano l'Italia in testa al girone di qualificazione, al pari della Svizzera: Azzurri ed elvetici a quota sei punti, mentre le altre tutte a zero.

Buffon, il grande dubbio - Un'altra stagione da secondo alla Juventus o cercare una squadra all'estero in cui fare il titolare e chiudere la stagione? Questo il dilemma che parrebbe affliggere Gigi Buffon in queste settimane.

Fortunato: "Io, Mondo e il mio Toro da derby" - Daniele Fortunato, ex calciatore di Juventus e Torino, ai microfoni di Tuttosport ha voluto ricordare Emiliano Mondonico, a tre anni dalla scomparsa del tecnico. Tanto l'affetto per l'ex tecnico di Atalanta, Torino e Fiorentina tra le altre.