L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport: "Forza azzurri da Trieste in giù"

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un titolo in riferimento all'Italia e a Raffaella Carrà, scomparsa ieri: "Forza azzurri da Trieste in giù". In scena la grande sfida del possesso palla. Mancini all'assalto: "Facciamo lo stesso calcio, ma siamo diversi". Formazione: Emerson l'unica novità.

Ciao Raffa - "Mitica carrà": tv, balli, ritornelli. Ha esaltato noi (e gli spagnoli). 1943-2021.