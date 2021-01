L'Atalanta non perde più, il Corriere di Bergamo: "Una forma continentale"

Dopo un fine anno di alti e bassi, l'Atalanta torna al top a livello europeo: i nerazzurri non perdono addirittura da sei partite di seguito. Come sottolinea il Corriere di Bergamo, tra punti e differenza reti, sono pochissime le squadre che hanno fatto meglio dei nerazzurri su tutto il continente nell'ultimo periodo. In Italia solo Inter e Roma. Oltreconfine, i più performanti sono stati il Lione in Francia mentre in Spagna il Real Madrid, che sarà il prossimo avversario nerazzurro in Champions. Ma la Dea è la padrona indiscussa dei gol, con un più 13 nella differenza reti: un record. Il motore è ripartito, domani c'è il Benevento e Gasperini avrà a disposizione l’intera rosa, tranne Pasalic: il centrocampista sta recuperando da un infortunio. Rientrerà inoltre Romero, che con il Parma era squalificato.