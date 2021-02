L'inferno tamponi travolge la Lazio. Il Messaggero: "Possibili 4 punti di penalizzazione"

vedi letture

"Possibili 4 punti di penalizzazione". Questo il titolo che Il Messaggero nell'edizione odierna dedica alla Lazio al suo interno. Il giorno dopo aver sentito Lotito per 3 ore, la Procura Figc procede al deferimento del presidente e dei medici Pulcini e Rodia per violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid. Adesso altri 10 giorni per chiedere le sanzioni di responsabilità diretta e oggettiva contro i biancocelesti: possibili 4 punti di penalizzazione, poi si andrà a processo. Le accuse sono molteplici: dalle mancate comunicazioni scritte delle positività post test Uefa alle Asl (Luis Alberto compreso) fino all'allenamento a Formello di Immobile, Strakosha e Leiva sui quali c'era già la comunicazione dei tamponi positivi dalla Synlab. Ad aggravare la situazione c'è che gli 8 positivi risultati prima del Bruges non sono gli stessi 8 risultati prima dello Zenit. Accento acuto messo anche sulla presenza in campo di Immobile con il Torino e in lista di D. Anderson con la Juventus. Problema che nasce dalla mancata comunicazione alle Asl che ha impedito alla Lazio di entrare nella quarantena soft e uscirne al primo tampone utile. Non comunicando andavano attesi 10 giorni, per Immobile ne sono passati 8.