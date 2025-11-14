L'Italia batte la Moldavia. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Play-off, giusto così"

"Play-off, giusto così". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'Italia e sulla vittoria conquistata ieri in casa della Moldavia. Gli azzurri hanno raccolto la quinta vittoria di fila nel girone I, portandosi a quota 18 grazie alle reti di Mancini e Francesco Pio Esposito. Un successo che però non consentirà agli azzurri di andare direttamente al Mondiale, complice la distanza netta dalla Norvegia, avversaria che l'Italia sfiderà lunedì a San Siro.

Gli azzurri infatti dovrebbero battere la Nazionale norvegese con 9 gol di scarto per prendersi il primato, uno scenario che quindi vede l'Italia direttamente al play-off. La Norvegia infatti ieri si è imposta per 4-1 sull'Estonia, allungando il passo in testa al girone I e rimanendo a punteggio pieno. Un risultato pesantissimo, che sembra aver condannato gli azzurri all'ennesimo spareggio Mondiale.

BERARDI - In primo piano anche l'intervista rilasciata da Domenico Berardi, che conferma il proprio momento positivo. L'attaccante si dice sempre più contento al Sassuolo, di cui ormai è divenuto una bandiera, ed è pronto al definitivo salto di qualità essendo rinato dopo un periodo complicato.

NAPOLI - In prima pagina spazio anche per il Napoli, alle prese con l'infortunio di Anguissa. Il centrocampista infatti ha rimediato una lesione muscolare e dovrà rimanere fermo per almeno due mesi e mezzo. Una tegola importante per il tecnico Antonio Conte, che non potrà contare sul giocatore almeno fino alla fine di gennaio.