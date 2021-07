L'Italia in semifinale. L'apertura de La Stampa: "Avanti azzurri"

"Avanti azzurri" è il titolo in apertura de La Stampa in merito alla vittoria dell'Italia. A Monaco un'altra prova di forza di una Nazionale che con Mancini è tornata tra le grandi. Martedì la Spagna a Londra ci dirà dove andremo a finire, ma già così è una goduria che forse nemmeno questi ragazzi credevano di poter provocare. Trentadue partite senza sconfitte e ora che abbiamo messo nella rete anche un pesce grosso come il Belgio, cade l'ultimo dei tabù: la qualità degli avversari battuti.