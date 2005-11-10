Ufficiale Moretti lascia la Cremonese a titolo definitivo. Ha firmato un triennale con il Novara

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Novara "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Moretti. Il calciatore giunge a titolo definitivo dalla Unione Sportiva Cremonese e firma un contratto fino al 30/06/2029.

Difensore centrale classe 2002 di grande affidabilità, Lorenzo vanta un percorso giovanile di assoluto livello, cresciuto nell’Inter dove ha conquistato uno scudetto Under 17 e ha vissuto l’emozione della prima squadra, collezionando diverse panchine in Serie A e Champions League nella stagione del diciannovesimo scudetto nerazzurro. Nel suo bagaglio c’è anche un passaggio nel settore giovanile del Novara. L’esordio tra i professionisti in Serie C arriva a soli 19 anni, diventando fin da subito un pilastro difensivo ovunque abbia giocato e superando la quota delle 100 presenze in sole tre stagioni. Successivamente arriva anche il salto in Serie B, dove mette a referto 13 presenze in campionato e 2 nei playoff, prima di disputare la seconda metà della passata stagione con la maglia dell’Union Brescia.

A Lorenzo il benvenuto da parte del Club azzurro".

A completezza di informazione, la nota della società lombarda: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Novara FC i diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Moretti.

Il club grigiorosso ringrazia Lorenzo per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali".