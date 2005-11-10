Ufficiale Pergolettese, si conclude un'era: dopo 10 anni di presidenza, Marinelli lascia la carica

Si conclude un'era in casa Pergolettese perché, come fa sapere il club mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, "dopo dieci anni di Presidenza ricca di soddisfazioni sportive, Massimiliano Marinelli, dopo il cambio ai vertici della società, ha deciso di lasciare la sua carica.

L’emozione e la difficoltà della scelta fatta, traspaiono dalle sue parole con cui prende commiato dalla società e dai suoi tifosi.

Massimiliano Marinelli lascia la Presidenza della Pergolettese dopo aver vinto un campionato di serie D e sette salvezze consecutive in LegaPro.

A nome di tutta la Pergolettese, GRAZIE PRES".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole dell'ormai ex presidente gialloblù: “Dopo molti ripensamenti e con molta sofferenza, ho preso questa decisione di lasciare la mia carica di Presidente dell’U.S. Pergolettese, per lasciare spazio alla nuova società, che ringrazio per avermi chiesto con insistenza di recedere dalla mia scelta, ma penso che sia giunto il momento per fare questo passo.

Sono stati 14 anni fantastici, di cui dieci da Presidente, in cui ho avuto modo di conoscere e di vivere questo cammino con delle persone stupende. In primis Cesare Fogliazza e Anna Micheli, senza dimenticare il sempre compianto Andrea Micheli, da cui ho rilevato la Presidenza, Marino Bussi, e tutti coloro che hanno collaborato con me: sono stati veramente tutti bravissimi. Come tutte le avventure c’è sempre un inizio e un termine, ora è giunto il momento di farmi da parte. Comunque sono e lo sarò per sempre il primo tifoso della Pergolettese. Così come chiedo a tutti coloro che amano i colori gialloblù di continuare a sostenere la squadra con la solita passione.

Auguro alla nuova società di tenere sempre alto il nome della Pergolettese e di raggiungere i migliori traguardi sportivi. E sempre Forza Pergo".