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Cavese, a centrocampo arriva Fiorin: ha sottoscritto un contratto biennale

Cavese, a centrocampo arriva Fiorin: ha sottoscritto un contratto biennale TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 11:05Serie C

Ne avevamo parlato proprio ieri, ora arriva anche l'ufficialità: Giammaria Fiorin è un nuovo calciatore della Cavese, alla quale si è legato con un contratto biennale, valido dunque fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota del club campano:

"Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Giammaria Fiorin.

Nato ad Oderzo il 6 ottobre 2006, mezzala capace di giocare su ambo i lati del centrocampo, passa per le giovanili del Venezia scendendo in campo con Under 16 e 17, prima di iniziare nella stagione 2024/25 la sua avventura tra i “grandi” con la maglia del Chievo Verona in Serie D. Con i clivensi scende in campo 28 volte arricchendo le sue prestazioni con ben 4 reti e 2 assist. La scorsa estate viene acquistato dalla Virtus Verona nel girone A di Lega Pro, con 14 match disputati, 1 gol ed 1 assist.

Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028.

Benvenuto Giammaria!".

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