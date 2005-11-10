Ufficiale Il Como saluta Engelhardt: il centrocampista ceduto al Friburgo. Il comunicato

La notizia era nell'aria. Ora è arrivata l'ufficialità. Yannik Engelhardt passa dal Como al Friburgo. Questo il comunicato diramato oggi dal club lariano: "Como 1907 conferma il trasferimento a titolo definitivo di Yannik Engelhardt al Friburgo.

Il centrocampista era arrivato a Como nell’estate del 2024 e ha collezionato 26 presenze in Serie A con la maglia dei Lariani, segnando un gol e fornendo un assist, prima di essere ceduto in prestito al Borussia Mönchengladbach.

Tutto lo staff del Como 1907 ringrazia Yannik per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza nel club e gli augura ogni successo per il futuro, dentro e fuori dal campo".