Ufficiale Arzignano, per il centrocampo c'è Penta. Arriva in prestito stagionale dal Padova

Volto nuovo in casa Arzignano, con il club che ha comunicato che “Mattia Penta è un nuovo calciatore gialloceleste. Il centrocampista modenese classe 2007 arriva all’FC Arzignano Valchiampo in prestito dal Calcio Padova.

La Bio. Originario di Modena, Mattia Penta muove i primi passi nella squadra di provincia. Cresce nel settore giovanile del Sassuolo prima e della Reggiana poi (dall’U17 alla Primavera). Lo scorso anno ha debuttato in Prima Squadra con la maglia del Lentigione, in Serie D, collezionando 36 presenze e sei reti. Acquistato dal Calcio Padova, debutterà tra i Pro con i colori dell’FC Arzignano Valchiampo.

Benvenuto ad Arzignano, Mattia!”

Fanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole dopo la firma: “È un’emozione forte. Sarà il mio primo anno tra i Professionisti. Spero di fare bene: l’ambiente è quello giusto e non vedo l’ora di iniziare. In gialloceleste porterò carisma e voglia di fare”.