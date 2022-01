La Fiorentina vuole confermare Odriozola. Gazzetta: “Muro Real, se ne parla a fine stagione”

vedi letture

“Missione riscatto” scrive La Gazzetta dello Sport riferendosi ad Alvaro Odriozola. Adesso è arrivato anche il gol ad arricchire la sua stagione, sempre più al centro del progetto Fiorentina. Presto sarà tempo di discutere col Real del suo futuro: il ventiseienne puntava a rilanciarsi in Italia per tornare al Bernabeu da protagonista e giocarsi le sue carte con i Blancos. Commisso non ci sta - si legge - farà più di un tentativo per confermarlo a Firenze. Ma non sarà facile: non c’è un diritto di riscatto, il club ha provato informarsi col Real che non farà sconti e rimanda ogni dialogo al termine del campionato.