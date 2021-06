La Juve libera Sarri. Il Messaggero: "Lazio, pronto un triennale per il tecnico"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica un po' di spazio alla Lazio. Sarri si è liberato dalla Juventus e dunque i biancocelesti potranno accelerare per l'ex tecnico bianconero. Ci saranno da pagare 2,5 milioni di penale per il toscano, che potrebbero colmare il triennale offerto da Lotito da 2,5 milioni più bonus. Sarri vorrebbe prendere sopra i 3 e i due stanno ancora trattando per risolvere la questione. Dai colloqui è emerso che ci saranno diversi cambiamenti da fare con l'allenatore disposto a tornare al 4-3-1-2 con Luis Alberto dietro le punte. Gli orfani di Inzaghi, per ora, possono stare tranquilli.