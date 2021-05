La Juve si tiene stretta de Ligt. Tuttosport: "Rifiutate offerte di Chelsea e Barcellona"

vedi letture

L'oggetto del desiderio per molti club si chiama De Ligt. Le richieste non sono certo mancate per l'olandese della Juventus, scrive Tuttosport. Ma la risposta è sempre stata la stessa da parte dei bianconeri "no, grazie". In ordine temporale ne sono arrivate prima dalla Premier (il Chelsea) e in seguito dalla Liga (Barcellona). Negli ultimi dieci giorni il Barcellona si è rifatto sotto, forte dei nuovi rapporti intessuti con la Juventus, ma la richiesta ha ottenuto la solita risposta. Un eventuale proposta di cinquanta milioni però, scrive il quotidiano, non sarebbe soddisfacente.