La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è sul Milan del futuro: "Leao sei fuori"

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle notizie di mercato, sul risultato della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG e su Evaristo Beccalossi, grande protagonisti del passato. Il tema centrale riguarda la situazione di Rafael Leao, protagonista del titolo principale: "Leao sei fuori", titola il quotidiano, sottolineando il momento complicato vissuto dal portoghese e il possibile addio a fine stagione. "Col Milan è al capolinea: futuro altrove. Domenica San Siro rischia la panchina", aggiunge la rosea.

Nel taglio alto spicca invece il richiamo a Becca, storica bandiera dell'Inter venuta a mancare nella giornata di ieri. Il giornale gli dedica spazio celebrandone il talento con il titolo "l’ultimo dribbling" che richiama anche alla sua grande eleganza tecnica.

Spazio anche alla vittoria del Paris Saint-Germain all'Allianz Arena che vale la seconda finale di Champions League consecutiva ("Ancora PSG, in finale per il bis"), stavolta contro l’Arsenal, ma anche al mercato della Juventus con il caso di Dušan Vlahovic. Il titolo evidenzia come il possibile rinnovo contrattuale sia in fase di stallo e come il giocatore possa valutare un’esperienza all’estero: "Vlahovic, che gelo. Vuole l'estero, rinnovo Juve in salita", si legge ancora a centro pagina.