La prima pagina di QS è dedicata al saluto a Beccalossi: "L'arte del gol"

La prima pagina lanciata oggi da QS è segnata dal ricordo di Evaristo Beccalossi, protagonista del titolo principale"Beccalossi, l’arte del gol". L’apertura del quotidiano celebra il talento e la personalità dell’ex fantasista dell’Inter, scomparso nella giornata di ieri a quasi 70 anni e descritto anche nell’editoriale di spalla e intitolato "Era imperfetto, quindi amato".

Ampio spazio viene dedicato anche all’attualità calcistica con il richiamo alla seconda semifinale di Champions League andata ieri in scena a Monaco di Baviera, con il pareggio tra PSG e Bayern Monaco che vale la seconda finale consecutiva conquistata dai parigini: "La finale sarà Arsenal-PSG. Al Bayern non basta Kane", si legge sul giornale.

Nel taglio basso spazio invece al momento del Milan, a caccia della qualificazione alla prossima Champions League dopo l'addio al sogno scudetto: "Bivio Allegri, contro la Dea rivoluaizone. E in attacco è il momento di Gimenez", che potrebbe essere rilanciato dall'inizio nel prossimo match di campionato.