Lautaro Olimpico, La Gazzetta dello Sport titola: "Si prende l’Inter per il gran finale"
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dominata dal Giro d’Italia, ma anche il calcio trova spazio con alcuni titoli che si proiettano al finale di stagione. Il richiamo più importante riguarda l’Inter, divisa tra il rientro da titolare di Lautaro Martinez e la rinuncia ad Hakan Calhanoglu: "Lautaro Olimpico: si prende l’Inter per il gran finale" recita il titolo che esalta il ruolo del capitano nerazzurro, diventato simbolo della squadra in un momento decisivo. Niente da fare per il turco, ancora ai box per il problema al polpaccio.
Spazio poi al Milan e alla Juventus, in corsa per un posto alla prossima Champions. "Lo sprint di Rabiot per tenersi Allegri" è quanto scrive il quotidiano per sottolineare il rapporto strettissimo tra il francese e l’allenatore rossonero: il rendimento del centrocampista nelle ultime settimane viene descritto come decisivo per convincere la società a proseguire con il toscano anche nella prossima stagione. Nello stesso box appare anche la scritta "Spalletti pensa a Vlahovic subito" per cercare punti importanti per l'obiettivo europeo.
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