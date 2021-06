Lazio, c'è Sarri al traguardo. Corriere dello Sport: "Il Comandante ha detto sì"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Lazio. Sarri e i suoi legali, con un fitto scambio di mail e di documenti, ieri stava definendo la trattativa perfezionando il contratto che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Non ci sono ormai più dubbi e mai ci sono state intenzioni diverse, ma c'è voluta pazienza e calma negli uffici di Villa San Sebastiano. Il contratto sarà un biennale con bonus legati alla qualificazione in Europa League ed in Champions, a salire con uno stipendio vicino ai 4 milioni in caso di qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie.