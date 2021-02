Lazio, caos tamponi. Corriere dello Sport: "Il processo alla vigilia della Champions"

vedi letture

Il processo di primo grado per il caso tamponi della Lazio presso il Tribunale Federale è programmato per il prossimo sedici marzo, dunque alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern. Un peggior avvicinamento alla gara, dal punto di vista emotivo, non si poteva immaginare, evidenzia il Corriere dello Sport. Il rischio concreto è che in quelle ore si parli più di tamponi che di calcio. Anche perché il verdetto, atteso da tutti, potrebbe incidere in maniera decisiva sul campionato: questo il motivo per il quale, secondo il quotidiano, Lotito e la società sono pronti a una durissima battaglia legale.