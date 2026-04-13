Lazio da trasferta. Il Messaggero sugli impegni biancocelesti: "Si riparte da Firenze"

Il Messaggero nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche alla Lazio, che chiuderà la 32esima giornata di Serie A con uno scontro delicatissimo. I biancocelesti infatti questa sera saranno ospiti della Fiorentina, nella prima di tre partite esterne davvero importanti per tutto il club. Le ultime chance di salvare la stagione - scrive il quotidiano - sono legate proprio ai prossimi tre impegni lontano dall'Olimpico.

La Lazio infatti proverà a trovare continuità proprio nella sfida del Franchi, puntando a una vittoria che non è arrivata nell'ultimo turno di campionato, complice l'1-1 ottenuto contro il Parma. Dopo la tappa di Firenze il percorso dei biancocelesti proseguirà ancora in trasferta, visto che sabato la Lazio farà visita al Napoli al Maradona: anche in questo caso, l'obiettivo sarà quello di portare a casa punti utili per risalire la classifica.

Il cerchio verrà chiuso il 22 aprile, data in cui i biancocelesti affronteranno l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: all'andata finì 2-2 ma la Lazio vorrà centrare un successo per staccare il pass per la finale e giocarsi il trofeo contro Inter o Como. Un percorso stimolante per la formazione di Maurizio Sarri, che ha incassato soltanto una sconfitta nelle ultime nove gare esterne: l'ultimo ko è datato 1° marzo, quando i biancocelsti furono battuti 2-0 dal Torino. Anche l'ultima gara esterna sorride alla Lazio, che prima del pari contro il Parma è riuscita a vincere 0-2 in casa del Bologna.