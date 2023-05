Lazio, Sarri vuole 5 innesti. Il Messaggero: "Da Audero a Kulusevski per Milinkovic, tutte le idee"

Si comincia a pianificare il futuro in casa Lazio. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti dovranno prima di tutto scegliere il nuovo ds, con Tare sempre più vicino all’addio. Giuntoli è ormai destinato alla Juventus, rimane la speranza su Accardi o su un ritorno di Foggia - si legge -. Quanto ai giocatori, invece, Maurizio Sarri aspetta un incontro con Lotito da tempo. Il tecnico vuole cinque innesti, anche grazie al tesoretto che arriverà dalla Serie A: con la Champions adesso certa, saranno almeno 50 milioni, 80 in caso di secondo posto (considerando la qualificazione, in quel caso, alla Supercoppa Italiana).

E allora i nomi sul taccuino dell’allenatore sono diversi. Audero, Torreira, Frattesi, Berardi e Rafa Silva i principali, più diverse alternative come Hudson-Odoi, Rovella, Zielinski o Loftus-Cheek. Il tutto considerando un’ipotetica cessione da 40 milioni di Milinkovic-Savic, che Lotito potrebbe anche usare come contropartita con la Juventus per avere Kulusevski.