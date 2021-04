Le aperture inglesi - Bufera su Son, botta e risposta Solskjaer-Mou. Caos Covid al Leicester

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 12 aprile:

Tante le polemiche dopo Tottenham-Manchester United di ieri pomeriggio, terminato 3 a 1 per i Red Devils. Nel primo tempo però. chiuso uno a zero per gli Spurs, allo United è stato annullato un gol di Cavani per un leggero colpo subito da Son. Il coreano è però rimasto a terra a lungo, richiamando l'attenzione dei medici e del VAR, che ha tolto la rete scatenando le polemiche a fine gara. Solskjaer ha commentato: "Se mio figlio rimane a terra così per tre minuti e ha bisogno di 10 compagni per aiutarlo a rialzarsi, non riceve da mangiare". E pronta la risposta di Mourinho: "Sonny è molto fortunato che suo padre sia una persona migliore di Ole. Perché un padre devi sempre nutrire i tuoi figli, non importa quello che fanno. Ho detto a Ole cosa penso dei suoi commenti".

Le polemiche attorno a Son sono state tante e prolungate, scatenando un botta e risposta senza esclusione di colpi tra Solskjaer e Mourinho, che di certo non se le sono mandate a dire. Nella ripresa però lo United ha comunque ribaltato il risultato, placando, almeno in parte, gli strascichi post gara.

Caos in casa Leicester, con Maddison e due compagni che hanno infanto il protocollo anti-covid, venendo esclusi dal match contro il West Ham. I tre sono stati esclusi dalle sessioni di allenamento dell'ultima settimana.

Queste le parole del tecnico dello United a caldo sul comportamento di Son. Chiaro il gioco di parole del quotidiano, che mette in risalto il comportamento scorretto del giocatore coreano.