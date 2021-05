Le aperture inglesi - Il City raggiunge la sua prima finale. Torna José come imperatore di Roma

Di seguito le aperture inglesi di oggi, mercoledì 5 maggio:

The Daily Telegraph

"Mah-gnifici"

Riyad Mahrez ha trascinato i citizens in finale di Champions con una doppietta: una rete per tempo che non ha lasciato scampo al Paris Saint Germain. Prima storica finale di Champions in 51 anni per il Manchester City.

"I tifosi dello United attaccano anche gli sponsor"

Non sono giorni tranquilli in casa United, dopo l'invasione di campo di domenica. Ora i tifosi hanno messo nel mirino i principali sponsor del club, nel tentativo di cambiare la proprietà del Manchester United. Pressione sui Glazer.

Metro Sport

"Final destination"

Il Manchester City vola in finale di Champions. Mahrez fa la storia e manda il City di Guardiola ad Instanbul, contro la vincente di Chelsea-Real Madrid che andrà in scena questa sera.

"Torna Josè, e lo fa come imperatore di Roma"

Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. A poche settimane di distanza dall'esonero dal Tottenham, il tecnico portoghese tornerà sul campo a fine stagione, e lo farà in Serie A.

Daily Mail

"Grandinano gli eroi"

Prima storica finale di Champions per il Manchester City, conquistata nel gelo di Manchester, con un campo che nella prima frazione era coperto da neve e ghiaccio. PSG che chiude in 10 per l'espulsione di Di Maria.