Ufficiale Ipswich Town, O’Shea rinnova anche se retrocesso: "Per aiutare il club a tornare in Premier"

vedi letture

Nemmeno la retrocessione gli ha fatto cambiare idea. Alla fine Dara O’Shea ha deciso di prolungare il contratto con l'Ipswich Town, nonostante lo scivolone in Championship dopo la stagione da 22 punti in 38 partite da seconda peggior difesa del campionato. Il centrale irlandese di 26 anni "ha firmato un nuovo contratto a lungo termine. Il difensore centrale ha siglato un accordo quinquennale che lo legherà al club fino all’estate del 2030", si legge dal comunicato del club inglese.

Dichiarazione. "Sono davvero felice e molto orgoglioso di aver firmato un nuovo contratto con l'Ipswich Town", ha dichiarato Dara dopo la firma. "Abbiamo imparato molto la scorsa stagione e tutto questo sarà molto importante per noi andando avanti. Sono contento di aver firmato questo nuovo accordo e sono pronto a tornare al lavoro per la preparazione estiva. In questo club ci sono persone con grande carattere e qualità umane, e io voglio contribuire a ottenere nuovi successi e aiutare la squadra a tornare in Premier League. Questo è un club enorme, ma ha ancora margini di crescita, e questo mi entusiasma".

L’allenatore Kieran McKenna ha aggiunto: "Siamo felicissimi che Dara abbia ulteriormente confermato il suo impegno con il club. Dalla sua arrivata la scorsa estate è stato una figura importante per noi, con prestazioni costanti in campo e portando anche carattere e leadership fuori dal campo. Nonostante sia ancora relativamente giovane per un difensore centrale, ha già molta esperienza e crediamo abbia il potenziale per migliorare ancora negli anni a venire. Siamo entusiasti di poter lavorare con lui per un lungo periodo mentre continuiamo a prepararci per la stagione che ci aspetta".