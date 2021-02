Le aperture inglesi - Mou perde ancora. Il City piomba su Haaland: pronta offerta monstre

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 5 febbraio 2021.

The Daily Telegraph

"Gettando la spugna"

Sconfitta storica per José Mourinho, che finisce al tappeto contro il Chelsea, trascinato dalla rete su rigore di Jorginho. Secondo successo consecutivo sulla panchina dei Blues per Thomas Tuchel.

Metro Sport

"Dier consequences"

L'errore di Eric Dier, dal quale è scaturito il penalty poi trasformato da Jorginho, condanna alla sconfitta il Tottenham, che rischia di scivolare sempre più in basso nella classifica di Premier League.

Daily Express

"Mout of the same"

Momento complicato per gli Spurs di José Mourinho, k.o. nel derby londinese con il Chelsea: la zona Champions dista ora sette lunghezze.

Daily Star

"Haal or nothing"

Il City piomba su Haaland: il club di Manchester starebbe preparando un'offerta da cento milioni di sterline per la stella norvegese, che sostituirebbe in rosa il Kun Aguero.