Le aperture inglesi - Tocca all'Inghilterra, City e Liverpool lanciano uno studio sui colpi di testa

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 25 marzo 2021

Mirror

"Glee Lions"

Stasera scende in campo l'Inghilterra: il c.t. Southgate chiede ai suoi giocatori una prestazione convincente, per regalare un sorriso ad un Paese stanco, messo in ginocchio dalla pandemia.

Daily Mail

"I giganti della Premier rilanciano la lotta contro la demenza"

Liverpool e Manchester City sono pronti a lanciare uno studio volto ad accertare un'eventuale correlazione tra i colpi di testa e l'insorgere della demenza: verrà utilizzato un paradenti per valutare possibili danni al cervello.

Daily Express

"Let's turn it on"

Sfida agevole per l'Inghilterra di Southgate, che affronterà San Marino. Il selezionatore vuole rendere orgogliosa una Nazione che vive un momento di grande difficoltà.