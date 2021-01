Le aperture portoghesi - Benfica, vittoria agevole in coppa: adesso c'è il Porto

Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021.

A Bola

"Con vista sul Classico"

Jorge Jesus rivoluziona il suo Benfica in coppa in vista dell'impegno di campionato contro il Porto: la sfida del Dragao, in programma venerdì, vale il secondo posto in classifica.

Record

"Goleada con risparmio"

Le Aquile cambiano dieci titolari e passeggiano in coppa: Estrela Amadora battuta per quattro reti a zero. Ora il Classico al Dragao contro il Porto, una grande classica del calcio portoghese.