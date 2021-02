Le aperture spagnole - Atletico, Suarez è stato un regalo. Barça, vittoria e rivincita sull'Athletic

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 1 febbraio 2021:

Marca

"... E Suarez lo hanno regalato"

Prima pagina dominata dal fuoriclasse dell'Atletico Madrid che continua a brillare mentre il Barcellona passa di tempesta in tempesta. Doppietta con un gol su punizione e un rigore per un'altra vittoria della squadra di Simeone che ha già 10 punti di vantaggio... Con una gara in meno.

As

"L'Atletico Madrid arriva a 100"

Anche in questo caso il quotidiano dedica un ampio spazio alla squadra di Simeone nell'apertura della prima pagina. I Colchoneros chiudono il girone di andata con 50 punti, 10 in più dei rivali del Barcellona e del Real Madrid. Ancora una volta decisivo Luis Suarez con una doppietta.

Sport

"Messi non ha prezzo"

Riflettori puntani invece sul fuoriclasse argentino e sul Barcellona questa volta nel quotidiano. La Pulce è stata decisiva nella vittoria straziante dei catalani segnano il suo 650° gol con un altro calcio di punizione spettacolare. I blaugrana raggiungono il secondo posto in campionato dopo una grande serie di vittorie nel 2021.

Mundo Deportivo

"Rivincita e secondo posto"

La vittoria per 2-1 del Barcellona contro l'Athletic Bilbao permette ai blaugrana di guadagnarsi spazio nell'apertura della prima pagina. In una partita sofferta, i catalani si vendicano del ko della Supercoppa e intrappolano il Real Madrid nella classifica di campionato. Leo, con una punizione magistrale, apre la strada e Griezmann firma dopo il pareggio ospite favorendo un autogol.