Le aperture spagnole - Real, Zidane pensa al futuro. Villarreal, il calcio ti doveva la finale

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 7 maggio 2021.

Marca

"Il calcio te lo doveva"

Villarreal finalista europeo 15 anni dopo il calcio di rigore di Riquelme. Gli uomini di Emery resistono all'assalto dell'Arsenal senza grandi sforzi. Il Manchester United li attende in finale a Danzica il prossimo 26 maggio.

As

"Zidane ci pensa"

Il Real Madrid vuole che l'allenatore continui anche la prossima stagione, ma l'ultima parola spetta al francese che rimane concentrato sull'obiettivo: "Penso alla Liga, il resto si vedrà dopo". Zizou ha un contratto fino al 2022.

Sport

"Sport - "A Montjuic!"

Il presidente del Barcellona Laporta ieri ha incontrato il sindaco della città catalana per parlare della possibilità di giocare le partite casalinghe del Barça presso lo stadio Lluís Companys, più noto come Montjuic dal nome della collina che lo ospita, mentre i blaugrana effettueranno i lavori di ammodernamento del Camp Nou e dell'area circostante.

Mundo Deportivo

"Duello morboso"

Griezmann e Suarez si scontrano con le loro ex squadre e potrebbero essere decisivi per determinare la vittoria de LaLiga. Il francese, in grande forma, quest'anno ha segnato 14 gol e 10 assist, mentre l'uruguaiano affronterà per la prima volta i blaugrana.