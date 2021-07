Le opzioni di Mancini, Tuttosport: "Di Lorenzo o Emerson per la fascia sinistra"

Brutto ko per Leonardo Spianazzola. Gli esami svolti nella giornata di ieri hanno evidenziato la rottura del tendine d'Achille con il difensore che ha fatto ritorno in Italia per essere operato. Il commissario tecnico azzurro adesso sta studiando le contromosse da applicare nel match di martedì sera contro la Spagna a Wembley. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Opzioni Mancini. Di Lorenzo o Emerson per la fascia sinistra".