Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 8 maggio

Il Giro d'Italia e gli Internazionali di tennis in corso a Roma non sono gli unici temi trattati oggi, venerdì 8 maggio 2026, dalle prime pagine lanciate in edicola dai principali giornali sportivi italiani. Il focus va anche sul campo, con il weekend di Serie A (al via oggi con Torino-Sassuolo) che offre nel menù tante sfide delicate che potranno dire tanto sulla classifica, tra lotta per un posto in Europa e corsa salvezza.

Spazio però anche al mercato, con il nome di David Alaba che, in scadenza di contratto con il Real Madrid, sarebbe stato offerto a Milan e Juventus, mentre l'ex juventino Angelo Di Livio consiglia ai bianconeri di affondare anche su Bernardo Silva. In casa Inter invece il focus è sulla doppia sfida con la Lazio: sabato alle 18 il match di campionato, mercoledì prossimo la finalissima di Coppa Italia che mette in palio l'ultimo trofeo della stagione: Cristian Chivu si affida a Lautaro Martinez, tornato dall'infortunio nel match scudetto contro il Parma e pronto a riprendersi una maglia da titolare nel doppio impegno dell'Olimpico.