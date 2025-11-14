Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 14 novembre 2025
Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la vittoria dell'Italia, che si è imposta per 0-2 in casa della Moldavia. Un successo arrivato soltanto nella parte finale del match per gli azzurri, guidati dalle reti di Mancini e Francesco Pio Esposito. Nonostante ciò la qualificazione diretta al Mondiale sembra davvero impossibile, visto che l'Italia lunedì prossimo dovrebbe battere con nove gol di scarto la Norvegia, primatista del Girone I a punteggio pieno.
In primo piano anche il Napoli, alle prese con l'infortunio di Anguissa. Il centrocampista ha rimediato una lesione muscolare e dovrà rimanere ai box per almeno due mesi e mezzo. Un infortunio molto grave per gli azzurri e per lo stesso tecnico Antonio Conte, che già in questa sosta dovrà lavorare per sopperire all'assenza dell'ex Fulham. In risalto anche Domenico Berardi, che sta vivendo un momento magico al Sassuolo.
L'attaccante ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, dichiarando di essere rinato dopo un periodo non proprio semplice. Adesso, Berardi si sente davvero pronto per il definitivo salto di qualità. Tra le interviste figura anche quella del Ct del Brasile Carlo Ancelotti, che ha speso belle parole per il Milan elogiando anche la qualità dell'Inter così come il momento magico vissuto dalla Roma.
