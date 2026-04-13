Lecce, invertire il trend per credere nella salvezza. Edicola del Sud:"Notte fonda"

"Notte fonda a Bologna, il Lecce sbaglia tutto e soccombe al Dall'Ara". Non concede sconti nelle pagine interne L'Edicola del Sud, sottolineando come la formazione giallorossa sia incappata in una serata da incubo contro gli uomini di Vincenzo Italiano. Un monologo emiliano favorito dalle imprecisioni imbarazzanti dei salentini, che ora si ritrovano terzultimi in classifica e in piena zona retrocessione.

Nel post-partita, il tecnico Eusebio Di Francesco è apparso letteralmente fuori di sé. Definito "una furia" dalla testata pugliese, l'allenatore ha tuonato contro i suoi giocatori con parole durissime: "Ora basta con i regali, è una questione mentale". Secondo Di Francesco, la squadra ha fallito l'approccio emotivo alla gara, regalando campo e occasioni a un Bologna che non ha avuto bisogno di strafare per imporsi nettamente.

La situazione si fa critica anche per le statistiche: il Lecce non riesce a invertire un trend che lo vede subire troppi gol nei primi minuti di gioco, proprio come accaduto nella sfida del Dall'Ara. Con la quota salvezza che si alza e le concorrenti che iniziano a correre, il club è chiamato a una reazione immediata già dalla prossima sfida, per evitare che la "notte fonda" si trasformi in un baratro irreversibile verso la Serie B.