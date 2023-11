Lobotka di nuovo in cabina di regia, Il Mattino: "Con Mazzarri un ritorno al passato"

L'idea di Mazzarri per far rinascere il suo Napoli è "rimettere la chiesa al centro del villaggio". Detto in altre parole, come spiega oggi Il Mattino nella sua edizione odierna, il tecnico azzurro ha la chiara intenzione di affidare il gioco della squadra a Stanislav Lobotka, pronto a tornare in cabina di regia nel nuovo 4-3-3.

Mazzarri ha in mente di far tornare lo slovacco a faro del centrocampo dei campani (come è stato nell'anno dello scudetto con Spalletti) già dalla primo impegno del dopo sosta, in agenda domani a Bergamo contro l'Atalanta. Una sorta di "ritorno al passato" dopo gli errori di Garcia, scrive il giornale.