Locatelli e Vlahovic, pressing Juventus. Tuttosport: "Ecco la strategia di Cherubini"

Tuttosport fa il punto sugli obiettivi della Juventus nel prossimo mercato. Il primo nome della lista è Manuel Locatelli su cui è meglio chiudere in fretta. Un'intesa di massima in termini di valutazione: è stata trovata: 40 milioni di euro è quanto lecitamente il Sassuolo chiede per il suo giocatore. Il secondo nome della lista è quello di Dusan Vlahovic. Nel caso in cui Ronaldo dovesse comunicare l'effettiva volontà di lasciare Torino e trovare un'offerta concreta, allora la Juventus punterebbe in maniera decisa sul giocatore viola. Dopo il serbo piacciono anche Icardi e Gabriel Jesus. Il pressing sul giocatore dovrà essere massiccio, anche perché non sarà facile convincere Rocco Commisso ad una nuova cessione proprio alla Juventus, dopo quella di Federico Chiesa.