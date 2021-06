Malore durante Danimarca-Finlandia, Il Secolo XIX: "Paura Eriksen, choc agli Europei"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX dà ampio spazio in prima pagina a quanto accaduto ieri a Christian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter ieri ha accusato un malore in campo perdendo conoscenza. Dopo le cure in campo il giocatore è stato trasportato in ospedale dove è stato dichiarato fuori pericolo. Questo il titolo: "Paura Eriksen, choc agli Europei".