Milan e Juve rischio Champions. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vi giocate le stelle"
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"Vi giocate le stelle" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Milan e Juventus rischiano il posto nella prossima Champions League. Il Diavolo senza Coppa? Dubbio Allegri e addio Luka Modric. Problemi anche per la Juventus che potrebbe dire addio a Kenan Yildiz. Anche lo stesso Comolli potrebbe essere a rischio.
Rincorsa giallorossa - "Arriva la Roma, quarto posto a -1": 4-0 dei giallorossi di Gasperini contro la Fiorentina, chiari messaggi mandati a bianconeri e rossoneri che ora non possono più sbagliare.
Qui Inter - "L'Inter si fa europea", scrive il quotidiano nel taglio alto. I nerazzurri, dopo la vittoria del 21esimo Scudetto, progettano già il futuro: da Vicario a Palestra a Koné: ecco i nomi per il futuro interista.
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Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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