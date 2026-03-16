Milan ko con la Lazio. Corriere della Sera: "Ora l'Inter scappa di nuovo, è a +8"
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"Milan ko con la Lazio. Ora l'Inter scappa di nuovo, è a +8" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Allegri sconfitto nel posticipo domenicale della 29esima giornata ll'Olimpico. Un gol di Isaksen nel primo tempo punisce un Milan spento: vince la Lazio, l'Inter 'guadagna' un punto e va a +8, i rossoneri alzano bandiera bianca nella corsa scudetto.
Il Milan fallisce la missione e, anziché approfittare del pari di ieri dell’Inter per accorciare il distacco a 5 punti, lo allarga a 8. Un solco di nuovo enorme, a 9 giornate dalla fine. In questo momento difficile pensare a una rimonta.
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