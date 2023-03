Milan, offerta da 16 milioni al Real per tenere Brahim. Gazzetta: "Confronto a breve"

Il Milan sta già preparando l’offerta al Real Madrid per trattenere in rossonero Brahim Diaz. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, riepilogando il quadro della situazione. Lo spagnolo è in prestito a Milano fino a giugno, con il Milan che ha la possibilità di riscattarlo a 22 milioni e il Real di controriscattarlo a 27. Il club di Cardinale però vuole tenerlo con sé e lo stesso giocatore intende restare, tanto che Maldini e Massara giocheranno d’anticipo e proporranno ai Blancos 16 milioni più bonus per acquistarlo - si legge sul quotidiano -. Il confronto tra le due società è atteso in tempi brevi.