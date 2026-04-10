"Milan, prendimi. Lewandowski si offre". La Gazzetta dello Sport in prima pagina

Robert Lewandowski si offre al Milan. A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport nella prima pagina proposta oggi e dedicata in gran parte all'attaccante polacco del Barcellona: "Milan, prendimi. Caccia al 9, Lewandowski si offre - titola il quotidiano -. Il super bomber svincolato dal Barça vuole un'altra big. Il Diavolo ci pensa (e anche la Juve...)".

Di spalla il focus è invece sulla rinascita di Marcus Thuram ("Inter, un nuovo Thuram. Era finito tra i cedibili, m ora con Lautaro si è riaccesa la scintilla") e sulla Roma, attesa oggi dall'anticipo di campionato contro il Pisa ("Occasione Roma. Gasp e il 4° posto: 'Ci crediamo'").

Nel taglio alto si parla invece delle due pesanti sconfitte incassate ieri sera da Bologna e Fiorentina nei quarti di finale d'andata di Europa e Conference League: "Il calcio italiano sempre più giù. Bologna in Euroleague e Fiorentina in Conference. L'Aston Villa sbanca 3-1 il Dall'Ara, a Londra 3-0 del Palace. Dopo 7 anni il rischio è non avere semifinaliste in coppa".