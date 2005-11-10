La Reggiana riparte da Tesser. L'ex Triestina ha firmato un contratto annuale
Lo avevamo anticipato proprio quest'oggi, ora arriva anche l'ufficialità: la Reggiana riparte da Attilio Tesser in panchina. Il contratto stipulato tra le parti è su base annuale, con validità quindi fino al 30 giugno 2027.
Di seguito, la nota ufficiale:
"AC Reggiana comunica di avere affidato il ruolo di allenatore della Prima Squadra ad Attilio Tesser, che insieme al suo staff guiderà i granata a partire dal 1 luglio 2026.
Con profonda esperienza in tutte le categorie del calcio italiano, l’allenatore di Montebelluna vanta in carriera le promozioni in Serie B con Cremonese, Pordenone e Modena, oltre alla poderosa scalata dalla Serie C alla Serie A completata con il Novara.
Tesser ha sottoscritto con la Reggiana un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027. La Società è lieta di accogliere il nuovo allenatore a Reggio Emilia e porge i migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione".