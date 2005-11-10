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Il Novara ha il suo nuovo allenatore. Birindelli ha firmato un contratto biennale

Il Novara ha il suo nuovo allenatore. Birindelli ha firmato un contratto biennaleTUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 14:01Serie C

Lo avevamo anticipato questa mattina, ora arriva anche l'ufficialità: Alessandro Birindelli è il nuovo allenatore del Novara, club con il quale ha firmato un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota ufficiale del club:

"Novara Football Club è lieta di annunciare che, a partire dal 1° luglio 2026, Alessandro Birindelli sarà la guida tecnica della prima squadra. Firma un contratto fino al 30 giugno 2028.

Birindelli vanta una straordinaria carriera da calciatore con quasi 500 presenze tra i professionisti. Il suo percorso da allenatore è caratterizzato da importanti tappe a livello internazionale, avendo ricoperto il ruolo di allenatore in seconda della Nazionale dello Zambia e della Dinamo Bucarest. Ha maturato inoltre una profonda competenza nel lavoro con i giovani, guidando formazioni nei settori giovanili di Pisa ed Empoli. Nella passata stagione ha guidato la Pianese nel girone B di Serie C, conducendo la squadra al sesto posto al termine della regular season.

In questa nuova avventura, sarà coadiuvato da Diego Rognini nel ruolo di allenatore in seconda, Luca Trucchi nel ruolo di preparatore atletico, ed Enrico Boffa nel ruolo di match analyst.

A mister Birindelli e a tutti i componenti del suo staff, il Club rivolge un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per la stagione alle porte".

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