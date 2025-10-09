Milan, strigliata Allegri. QS avvisa in prima pagina: "Leao, pedalare o sarà panchina"

Due i principali temi trattati in prima pagina dal Quotidiano Sportivo, in primis e in taglio basso quello relativo a casa Milan: "Strigliata Allegri. Leao, pedalare o sarà panchina". Questo il concetto evidenziato a chiare lettere dal tecnico rossonero al numero 10 del Diavolo in seguito al pareggio a reti bianche contro la Juventus allo Stadium.

Allegri vuole più impegno e concretezza, specialmente dopo le due palle gol divorate da Leao nel big match di Torino, che ha fatto perdere quota e punti importanti al Milan nella corsa scudetto. Adesso in pole position ci sono la Roma di Gasperini e sempre il Napoli di Conte, mentre l'Inter insegue a -1 il Diavolo.

Dalle parti di Appiano Gentile, invece, cresce l'apprensione per Lautaro Martinez. Il capitano e attaccante nerazzurro rientrerà tardi dalla sosta nazionali: slitta l'amichevole contro il Porto Rico da parte della sua Argentina, così il Toro riposerà di meno in vista del big match contro la Roma capolista - insieme al Napoli - di Gasperini. La sfida all'Olimpico è in programma sabato prossimo, ore 20:45. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il rientro avverrà solo alla vigilia di Roma-Inter, perciò Cristian Chivu dovrà esaminare lo stato di forma del giocatore dopo un viaggio transoceanico di tale portata e il poco riposo in corpo.