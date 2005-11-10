Napoli, mercato in stand-by: prima le cessioni, poi i rinforzi. Allegri vuole valutare tutti

Con ben 47 giocatori sotto contratto, la priorità è sfoltire la rosa. Nel frattempo Allegri vuole osservare da vicino alcuni elementi prima di decidere

Il mercato del Napoli vive una fase di apparente stallo, ma la strategia del club è ben definita. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra intende prima alleggerire una rosa che oggi conta 47 calciatori sotto contratto, per poi tornare a investire sui rinforzi ritenuti prioritari. Le esigenze riguardano soprattutto due ruoli: un portiere che possa affiancare Alex Meret dopo la partenza di Vanja Milinkovic-Savic e un terzino destro da alternare a Giovanni Di Lorenzo.

Questa linea ha inevitabilmente rallentato alcune trattative già impostate. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva raggiunto un'intesa sia con Anan Khalaili sia con Mario Gila, ma l'impossibilità di chiudere rapidamente gli acquisti ha permesso rispettivamente a Inter e Milan di inserirsi con decisione.

Allegri vuole decidere dopo il ritiro

Nonostante la necessità di ridurre il numero dei giocatori, Massimiliano Allegri non ha intenzione di prendere decisioni affrettate. Il tecnico vuole osservare personalmente diversi elementi durante il ritiro prima di esprimere un giudizio definitivo sul loro futuro. L'allenatore considera infatti la rosa già ricca di qualità e ritiene opportuno valutare motivazioni, condizioni fisiche e atteggiamento dei giocatori prima di autorizzarne l'eventuale cessione.

Lukaku e Anguissa tra i casi più delicati

Tra le situazioni più importanti c'è quella di Romelu Lukaku. Reduce da una stagione complicata, segnata dal grave infortunio dell'estate 2025 e dal lutto per la scomparsa del padre, l'attaccante belga sta ritrovando continuità al Mondiale, dove si è rivelato spesso decisivo entrando a gara in corso. Allegri lo aveva già cercato ai tempi della Juventus e vede con interesse una possibile coppia offensiva con Rasmus Højlund, ma prima di confermarlo definitivamente vuole valutarne la condizione durante il ritiro di Castel di Sangro.

Anche Frank Anguissa rappresenta un dossier aperto. Il centrocampista camerunese, protagonista negli ultimi anni con il Napoli, è reduce da diversi problemi fisici e il rinnovo del contratto si è arenato. Il club ha comunque esercitato l'opzione per prolungare l'accordo di un'altra stagione, ma il giocatore starebbe valutando un cambio di scenario. Anche in questo caso Allegri intende confrontarsi direttamente con lui prima di qualsiasi decisione.

Numerose uscite già programmate

Parallelamente, il Napoli è al lavoro per sistemare i tanti giocatori rientrati dai prestiti. L'obiettivo è cederli possibilmente a titolo definitivo. Tra i profili destinati a lasciare nuovamente il club figurano Jens Cajuste, Jesper Lindstrøm, Walid Cheddira, Michael Folorunsho, Giuseppe Ambrosino, Coli Saco, Nosa Obaretin e Alessio Zerbin, molti dei quali potrebbero non prendere nemmeno parte al ritiro estivo. Restano invece da valutare alcune situazioni ancora aperte, tra cui quelle di Noa Lang, Lorenzo Lucca, Luca Marianucci, Rafa Marín, Rao e Hasa, che saranno osservati da vicino da Allegri prima delle scelte definitive.